Kanada’da imalat satışları Ekim ayında %0,3 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 10:50:20 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’ya göre, bu yılın Ekim ayında imalat satışları, Eylül ayında %2,2 artmasının ardından %0,3 artışla fakat yıllık bazda %5,2 düşüşle 54,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında toplam stok seviyesi, üst üste iki ay artmasının ardından %0,4 düşüşle 86,5 milyar $ oldu. Söz konusu ayda toplam stok seviyesi, Şubat ayındaki salgın öncesi seviyeye göre %1,3 düşük kaldı ve yıllık bazda da %1,1 azaldı.

Stok-satış oranı ise Ekim ayında, Eylül ayındaki 1,61 oranından 1,60 oranına geriledi.

Ekim ayında tamamlanmamış siparişler, siparişlerin iptal edilmesi veya yavaşlaması dolayısıyla havacılık ürünleri ve parçalarındaki %3,2’lik düşüş nedeniyle %2,3 düşerek 90 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşle birlikte, havacılık ürünleri ve parçalarındaki tamamlanmamış siparişler, 2018 yılının Ekim ayından beri en düşük seviyesini kaydetti.

Ekim ayında yeni siparişler, Eylül ayındaki %4,3’lük artışın ardından %3,9 düşüşle 52 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda yeni siparişler, çoğunlukla ulaşım ekipmanlarındaki %19,2’lik düşüş nedeniyle 21 sektörün 12’sinde düşüş gösterdi.

Tüm imalat sektörlerinin kapasite kullanım oranı Ekim ayında, Eylül ayındaki %78,4 seviyesinden %77,8’e geriledi.