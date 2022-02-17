Kanada’da imalat satışları Aralık ayında %0,7 arttı

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:19:22 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları Aralık ayında %0,7 artışla 64 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 sektörün 11’inde satışlar artarken, plastik ve kauçuk, motorlu araçlar, fabrikasyon metal ürünler ve ahşap ürünler sektörlerindeki satışlar en büyük artışı kaydetti.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi çoğunlukla ulaşım ekipmanları ve makine sektörlerinde kaydedilen yüksek stoklara bağlı olarak %1,7 artışla 102,8 milyar $ oldu.

Stok-satış oranı ise Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 1,59 oranından 1,61’e yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler çoğunlukla havacılık ürünleri ve parçaları sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,7 artışla 97,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yeni siparişlerin toplam değeri Aralık ayında çoğunlukla ulaşım ekipmanları sektöründeki yeni siparişlerin artmasına bağlı olarak %1,4 artarak 65,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda üretimin düşmesiyle birlikte Kasım ayında kaydedilen %78,2 seviyesinden %77,1 seviyesine geriledi.

Aynı ayda, kapasite kullanım oranının düşüşünde yiyecek ve birincil metal ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 13’ünde üretim kapasitesinin düşmesi etkili oldu. Ulaşım ekipmanları ve kimyasal ürünler sektörlerindeki kapasite kullanım oranında kaydedilen artış söz konusu düşüşü kısmen dengeledi.