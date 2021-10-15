Kanada’da imalat satışları Ağustos ayında %0,5 artış gösterdi

Cuma, 15 Ekim 2021 09:32:58 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın imalat satışları bu yılın Ağustos ayında %0,5 artışla 60,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu artışta, petrol ve kömür ürünleri, kimyasal kürünler ve birincil metal ürünler sektörlerindeki satışlarda kaydedilen artış etkili oldu. Ahşap ürünleri, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları sektörlerindeki satışlar en büyük düşüşü gösterdi. Toplam satışlar, Ağustos ayında, yıllık %14,9 arttı.

Söz konusu ayda, toplam stok seviyesi, plastik ve kauçuk ürünler, kimyasal ürünler ve gıda sektörlerindeki yüksek stoklara bağlı olarak %2,1 artışla 96,2 milyar $ oldu. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte, hammadde fiyatlarındaki artış, toplam stok seviyesindeki yükselişe katkı sağladı. İmalat sektöründe, nihai mamulden sonra en çok hammadde stoku yenileniyor. Nihai mamul ve hammadde stok seviyeleri, yüksek fiyatlara bağlı olarak Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana artış gösteriyor.

Stok-satış oranı ise Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 1,57 oranından 1,59’a yükseldi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Aynı ayda, tamamlanmamış siparişler, bilgisayar ve elektronik aletler, plastik ve kauçuk ürünler, fabrikasyon metal ürünler ve birincil metal ürünler sektörlerindeki tamamlanmamış siparişlerin yükselişine bağlı olarak %0,3 artarak 93,8 milyar $ seviyesine çıktı. Havacılık ürünleri ve parçalarının tamamlanmamış siparişleri en büyük düşüşü kaydetti.

Üst üste kaydedilen düşüşlerin ardından, yeni siparişlerinin toplam değeri, Ağustos ayında, çoğunlukla kimyasal ürünler, petrol ve kömür ürünleri ve plastik ile kauçuk ürünler sektörlerindeki yeni siparişlerin yükselişine bağlı olarak %1,4 artarak 60,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Ağustos ayında, üretimin artmasıyla birlikte Temmuz ayında kaydedilen %75,7 seviyesinden %77,5 yükseldi.

Ağustos ayında, kapasite kullanım oranının artışında, ulaşım ekipmanları, makine ve kimyasal ürünler sektörlerinin yer aldığı 21 sektörün 14’ünde üretim kapasitesinin artması etkili oldu. Petrol ile kömür ürünleri ve birincil metal ürünler sektörlerindeki kapasite kullanım oranı en büyük düşüşü gösterdi.