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Kanada’da demir yolu sevkiyatları Temmuz ayında %5,6 arttı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 09:49:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Temmuz ayında yıllık %5,6 artışla 30,2 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Söz konusu seviye, 2019 yılının Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti ve 30,9 milyon ton seviyesinde bulunan beş yıllık aylık ortalamanın hemen altında yer aldı.

Söz konusu ayda, intermodal olmayan navlun yüklemeleri çoğunlukla enerji ürünleri yüklemelerinde meydana gelen artışa bağlı olarak yıllık %7,1 artışla 23,3 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste üç ay yıllık bazda yükselmiş oldu.

Temmuz ayında, demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri yıllık %4,9 artışla üst üste beş ay artış göstermiş oldu.

Demir yolu trafiği başta tahıl olmak üzere birden fazla emtia yüklemesinde meydana gelen düşüşe bağlı olarak azaldı. Kanola yüklemeleri yıllık %67,1 düşüşle üst üste 17 ay yıllık bazda azalmış oldu.

Konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri söz konusu ayda yıllık %4,6 artışla 3 milyon ton seviyesine çıkarak demir yolu trafiğindeki artışa katkı sağladı. Söz konusu seviye, son üç yılın en yüksek Temmuz ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sevkiyatların artması hem Kanada piyasasında hem de dış piyasalarda tüketici talebinin güçlendiğini ve tedarik zincirindeki aksamalar azaldıkça stok alımları yapıldığını gösteriyor. Kanada’nın tüketim malları ithalatı ve ihracatı söz konusu ayda sırasıyla yıllık %16,2 ve %7 yükseldi.

Ayrıca ABD’den gelen demir yolu trafiğinin 61.000 ton düşüşle 3,8 milyon ton seviyesinde yer almasına rağmen söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üçüncü Temmuz ayı seviyesi olduğu bildirildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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