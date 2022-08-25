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Kanada’da demir yolu sevkiyatları Haziran ayında %1,3 arttı

Perşembe, 25 Ağustos 2022 10:56:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Haziran ayında üst üste iki ay yıllık bazda artışla %1,3 yükselip 30,1 milyon ton seviyesinde yer aldı. Demir cevheri ve enerji ürünlerinin sevkiyatlarındaki büyük artış tarım ürünleri sevkiyatlarında devam eden düşüşü dengeledi.

Sevkiyatlardaki artışta, ABD’den demir yoluyla yapılan sevkiyatlarındaki artış etkili oldu; sevkiyatlar 2021 yılının Haziran ayına kıyasla %9,2 artarak 3,9 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde demir yoluyla taşınan yük miktarı yıllık bazda %2,7 düşerek 179,4 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Bu, son beş yılda Ocak-Haziran dönemi için kaydedilen ikinci en düşük sevkiyat miktarı oldu. Aynı zamanda pandemiden önce 2019 yılının aynı döneminde taşınan yük miktarının yaklaşık %6,3 veya 12 milyon ton altında yer alıyor.

Haziran ayında taşınan toplam yük miktarındaki artışta, iç piyasada intermodal olmayan sevkiyatların daha fazla olması ve demi yolu bağlantılarındaki yoğunluk etkili oldu.

İntermodal olmayan navlun yüklemeleri aylık bazda ikinci kez yükseldi ve belirli hammadde ve enerji ürünlerinin yüksek miktardaki sevkiyatıyla birlikte %0,6 artışla 23,1 milyon mt oldu.

Demir cevheri ve konsantrelerinin sevkiyatları yıllık bazda %23,9 veya 865.000 ton artış kaydetti. Böylece dördüncü kez üst üste yıllık artış kaydedilmiş oldu. Yıllık bazda nikel ve konsantrelerinin sevkiyatları de 71.000 ton arttı, ardı ardına sekizinci kez yıllık artış kaydetti.

Bazı enerji ürünlerinin yüklemelerinde de artan benzin tüketimi ve sanayi üretimiyle birlikte yükseldi. Örneğin kömür sevkiyatları ardı ardına beşinci ay, yıllık bazda %12,2 arttı. Bu durum küresel piyasada ve özellikle Asya’da sanayide kullanılan enerjiye olan talebin güçlü olduğunu gösterdi. Aynı zamanda Ukrayna’daki savaştan dolayı doğal gaz fiyatlarındaki yükselişle birlikte kömüre olan talebin arttığına işaret etti.

Haziran ayında, genelde konteynerlerle yapılan intermodal sevkiyatlar ardı atına ikinci ay yıllık bazlı düşüş gösterdi. Toplam sevkiyatlar 2021 yılı Haziran ayına kıyasla %2,7 düşüşle 3,1 milyon ton oldu.

ABD’den yapılan demir yolu sevkiyatları ise aynı ayda yıllık %9,2 artışla 3,9 milyon mt seviyesine yer aldı. 2019 yılının aynı döneminde sevkiyatlar 3,8 milyon mt’un üzerindeydi..


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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