Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Ağustos’ta %0,2 aylık artış kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Ağustos ayında %0,2 artışla 21 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayında yatırımlar %1,6 düşüş kaydetmişti.

Konut inşaat sektörüne %0,1 düşüşle 14,6 milyar $ yatırım yapılırken konut dışı inşaat sektörü yatırımları %1 artışla 6,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar %0,1 artışla 6,7 milyar $ seviyesinde kaydedilirken beş eyalette Ontario’nun 29,9 milyon $ ile başı çektiği düşüşleri diğer eyaletlerdeki artışlar dengeledi. Bununla birlikte çok haneli konutlara yapılan yatırımlar %0,3 düşüşle 7,9 milyar $’a gerilerken Ontario’da görülen 125,5 milyon $’lık artış düşüşü büyük ölçüde karşıladı.

Konut dışı inşaat sektöründe yatırımlar 63,2 milyon $ artış kaydederken kurumsal inşaatlara yönelik yatırımlar %1,3 artışla 1,8 milyar $ seviyesine çıkarak rekor kaydetti. Aynı ayda sanayi inşaatları %1,9, ticari bina inşaatları ise %0,4 yükseldi.