Kanada üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik nihai damping marjlarını açıkladı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Bulgaristan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını açıkladı.

Nihai damping marjları Bulgaristan merkezli Promet Steel JSC için %15,9, Taylandlı Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited için %6,2 ve BAE merkezli Conares Metal Supply Limited için %4,2 oranlarında bildirildi. Tayland merkezli Thai Steel Profile Public Company Limited’e yönelik soruşturma, ürünler dampingli fiyatlarla satılmadığı için sona erdirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçici damping marjları Bulgaristan için %18,1, Tayland için %2 ve %6,9 ve BAE için %0,4 oranlarında yer alıyordu.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Kanada çelik sektörünün uğradığı zararı incelemeye devam ediyor ve kararını en geç 13 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak.

Vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında yer alıyor.