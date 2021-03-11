Kanada Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine yönelik geçici antidamping marjlarını açıkladı

Perşembe, 11 Mart 2021 15:58:14 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön kararını açıkladı.

Soruşturma 4 Aralık 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Tahmini damping marjları Umman için %8 ve Rusya için %45 oranında yer alıyor.

Geçici vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.00, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30 ve 7227.90.00.50 kodları altında yer alıyor.