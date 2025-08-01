Kanada üç ülkeden ithal inşaat demirine dönem sonu incelemesi başlattı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Güney Kore ve Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine ve Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemeleri başlattığını açıkladı.

CBSA, kararını en geç 19 Aralık 2025, gerekçeli kararını ise 2 Ocak 2026 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu verginin sona ermesinin dampingli ve teşvikli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergileri Çin için %26,6, Güney Kore için %25,1 ve Türkiye için %6,5 olurken, Çin için teşvik oranı %6,1 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında yer alıyor.