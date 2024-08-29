Kanada Tosyalı Algerie’den ithal inşaat demirine uygulanan önlemleri incelemeye aldı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), 2022 yılının Ekim ve bu yılın Temmuz ayları arasındaki dönemde Cezayir merkezli Tosyalı Algerie’den ithal inşaat demirine geriye dönük olarak vergi uygulayabileceğini duyurdu.

CBSA söz konusu kararı, 12 Eylül 2023 tarihinde üreticiye yönelik yeniden başlattığı incelemede elde ettiği bulgular doğrultusunda aldı. Cezayir çıkışlı inşaat demiri için belirlenen normal değer, ihracat fiyatının %20,3’üne denk oranda yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere CBSA, 2021 yılının Haziran ayında açıklanan karar doğrultusunda bahsi geçen üretici tarafından ülkeye yapılan inşaat demiri ihracatının normal değerini ve ihracat fiyatlarını güncellemek amacıyla 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönem için başlattığı normal değer incelemesini bu yılın Temmuz ayında tamamlamıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.