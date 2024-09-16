Kanada üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici damping marjlarını açıkladı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Bulgaristan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön kararını açıkladı.

Tahmini damping marjları Bulgaristan için %18,1, Tayland için %2 ve %6,9 ve BAE için %0,4 seviyelerinde yer alıyor.

Ancak BAE için tahmini damping marjının %2 altında yer alması ve bu oranın önemsiz olarak belirlenmesi sebebiyle söz konusu ülkeden ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi uygulanmayacağı bildirildi.

Geçici vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.00.42, 7213.91.00.43, 7213.91.00.49, 7213.91.00.50, 7213.91.00.60, 7213.91.00.70, 7213.99.00.11, 7213.99.00.12, 7213.99.00.31, 7213.99.00.32, 7213.99.00.51, 7213.99.00.52, 7227.20.00.20, 7227.20.00.90, 7227.90.00.60, 7227.90.00.70, 7227.90.00.81, 7227.90.00.82 ve 7227.90.00.83 kodları altında yer alıyor.