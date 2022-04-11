﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada çelik birliği koruma önlemlerinde yapılan değişiklikleri yorumladı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 13:50:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA) Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, 2022 Federal Bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cobden, “CSPA olarak, 2022 yılına yönelik federal bütçe görüşmelerinde koruma önlemlerindeki değişikliklerin masaya yatırılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kanada’nın etkili koruma önlemleri olsa da yapılan değişiklikler söz konusu önlemleri güçlendirmekle kalmayıp kural tabanlı ticaret sistemine olan bağlılığı da gözler önüne seriyor. Küresel çelik ticaretinde meydana gelen eşi benzeri görülmemiş aksaklıklar karşısında koruma önlemleri tam zamanında güçlendirildi,” açıklamasını yaptı.

Cobden ayrıca CSPA üyelerinin yeni önlemlerinin uygulanması ve koruma önlemlerinin sektöre, işçilere ve hizmet verilen topluluklara destek olmasını sağlamak için hükümetle ortaklaşa çalışmaya kararlı olduğunu ekledi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika çelik üretimi 

Benzer haberler

31 Mar

Kanada çelik birliği hükümete iklim önlemlerini uygulama çağrısında bulundu
25 Şub

Stelco dördüncü çeyrekte kâra döndü
21 Şub

Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %4,7 arttı
16 Şub

Ontario hükümeti karbonsuzlaştırma için ArcelorMittal Dofasco’nun Hamilton tesisine yatırım yapacak
21 Oca

Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %6,9 düştü
04 Oca

Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ekim ayında %1,2 düştü
21 Ara

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %40,7 arttı
16 Ara

Tree Island Steel Kaliforniya’da yer alan tel üretim tesisini satıyor
06 Ara

Danieli yeşil geçiş için Algoma’ya yeni elektrik ark ocaklı tesis tedarik edecek
30 Kas

Kanada’da demir yolu sevkiyatları Eylül ayında %0,9 düştü