Kanada çelik birliği koruma önlemlerinde yapılan değişiklikleri yorumladı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 13:50:10 (GMT+3) | San Diego

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA) Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, 2022 Federal Bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cobden, “CSPA olarak, 2022 yılına yönelik federal bütçe görüşmelerinde koruma önlemlerindeki değişikliklerin masaya yatırılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kanada’nın etkili koruma önlemleri olsa da yapılan değişiklikler söz konusu önlemleri güçlendirmekle kalmayıp kural tabanlı ticaret sistemine olan bağlılığı da gözler önüne seriyor. Küresel çelik ticaretinde meydana gelen eşi benzeri görülmemiş aksaklıklar karşısında koruma önlemleri tam zamanında güçlendirildi,” açıklamasını yaptı.

Cobden ayrıca CSPA üyelerinin yeni önlemlerinin uygulanması ve koruma önlemlerinin sektöre, işçilere ve hizmet verilen topluluklara destek olmasını sağlamak için hükümetle ortaklaşa çalışmaya kararlı olduğunu ekledi.