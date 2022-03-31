﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada çelik birliği hükümete iklim önlemlerini uygulama çağrısında bulundu

Perşembe, 31 Mart 2022 10:34:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA) Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, Avam Kamarası’nda masaya yatırılan 2030 Karbon Salımı Azaltma Planı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cobden, “Kanada çelik sektörü olarak, Çevre Bakanı Steven Guilbeault’un Avam Kamarası’na sunduğu 2030 Karbon Salımı Azaltma Planı’ndan memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu plan önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde sektörün netlik kazanmasına yardımcı olurken, Kanada’yı net sıfır karbon salımı hedefine bir adım daha yaklaştıracak önlemler hususunda daha da bilgilendiriyor. Çelik sektörü net sıfır karbon salımı hedefleriyle örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı hükümet kademeleriyle yapılan ortaklıklar sayesinde ortaya çıkan iki stratejik projeyle 2030 yılının sonuna kadar sektörün karbon salımı yıllık 6 milyon ton ve sera gazı salımı %40 azaltılacak. 2030 Karbon Salımı Azaltma Planı temiz elektrik şebekesinin, karbon yakalama ve depolamanın ve hidrojenin gelecekteki rolünü ortaya koyuyor. Gerekli dönüşümler kendiliğinden gerçekleşmeyecek. Bugün yapılan açıklama ileriye dönük olarak atılacak kritik adımları gözler önüne sererken, CSPA olarak hükümete sanayi sektörleri ve diğer sektörlerle ortaklaşa çalışarak erişim, bulunabilirlik ve fiyatlandırma gibi çözümlerin önündeki engelleri ele alması ve kaldırması çağrısında bulunuyoruz. Söz konusu plan masaya yatırıldığına göre hayata geçirilmesi için gerekli tüm çabaların gösterilmesi gerekiyor. Sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız,” şeklinde konuştu.

Kanadalı çelik üreticileri, Kanada ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte, Kuzey Amerika’nın otomotiv, enerji, inşaat ve ulaşım gibi pek çok sektörünün en önemli tedarikçisi konumunda yer alıyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika çelik üretimi 

Benzer haberler

25 Şub

Stelco dördüncü çeyrekte kâra döndü
21 Şub

Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık ayında %4,7 arttı
16 Şub

Ontario hükümeti karbonsuzlaştırma için ArcelorMittal Dofasco’nun Hamilton tesisine yatırım yapacak
21 Oca

Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %6,9 düştü
04 Oca

Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ekim ayında %1,2 düştü
21 Ara

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %40,7 arttı
16 Ara

Tree Island Steel Kaliforniya’da yer alan tel üretim tesisini satıyor
06 Ara

Danieli yeşil geçiş için Algoma’ya yeni elektrik ark ocaklı tesis tedarik edecek
30 Kas

Kanada’da demir yolu sevkiyatları Eylül ayında %0,9 düştü
12 Kas

Algoma Steel yüksek fırın üretiminin yerini alacak elektrik ark ocakları inşa edecek