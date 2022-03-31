Kanada çelik birliği hükümete iklim önlemlerini uygulama çağrısında bulundu

Perşembe, 31 Mart 2022 10:34:13 (GMT+3) | San Diego

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA) Başkanı ve CEO’su Catherine Cobden, Avam Kamarası’nda masaya yatırılan 2030 Karbon Salımı Azaltma Planı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cobden, “Kanada çelik sektörü olarak, Çevre Bakanı Steven Guilbeault’un Avam Kamarası’na sunduğu 2030 Karbon Salımı Azaltma Planı’ndan memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu plan önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde sektörün netlik kazanmasına yardımcı olurken, Kanada’yı net sıfır karbon salımı hedefine bir adım daha yaklaştıracak önlemler hususunda daha da bilgilendiriyor. Çelik sektörü net sıfır karbon salımı hedefleriyle örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı hükümet kademeleriyle yapılan ortaklıklar sayesinde ortaya çıkan iki stratejik projeyle 2030 yılının sonuna kadar sektörün karbon salımı yıllık 6 milyon ton ve sera gazı salımı %40 azaltılacak. 2030 Karbon Salımı Azaltma Planı temiz elektrik şebekesinin, karbon yakalama ve depolamanın ve hidrojenin gelecekteki rolünü ortaya koyuyor. Gerekli dönüşümler kendiliğinden gerçekleşmeyecek. Bugün yapılan açıklama ileriye dönük olarak atılacak kritik adımları gözler önüne sererken, CSPA olarak hükümete sanayi sektörleri ve diğer sektörlerle ortaklaşa çalışarak erişim, bulunabilirlik ve fiyatlandırma gibi çözümlerin önündeki engelleri ele alması ve kaldırması çağrısında bulunuyoruz. Söz konusu plan masaya yatırıldığına göre hayata geçirilmesi için gerekli tüm çabaların gösterilmesi gerekiyor. Sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız,” şeklinde konuştu.

Kanadalı çelik üreticileri, Kanada ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte, Kuzey Amerika’nın otomotiv, enerji, inşaat ve ulaşım gibi pek çok sektörünün en önemli tedarikçisi konumunda yer alıyor.