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Kanada 6 ülkeden ithal inşaat demirine dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 01 Nisan 2022 10:04:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Belarus, Tayvan, Hong Kong, Japonya, Portekiz ve İspanya’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. CBSA, kararını en geç 26 Ağustos 2022’de gerekçeli kararını ise 9 Eylül 2022’de açıklayacağını belirtti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7215.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler Kanada Kuzey Amerika kota ve vergiler 

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