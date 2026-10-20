JSW Utkal SMS'e 5,75 milyon mt kapasiteli sinter tesisi siparişi verdi

Almanya merkezli tesis tedarikçisi SMS Group tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan merkezli JSW Utkal Steel, Odisha eyaletinin Paradeep bölgesinde kurulması planlanan yıllık 13,2 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi için SMS Group'a sinter tesisi siparişi verdi.

Devreye alma Mayıs 2028'de planlanıyor

Projenin ilk aşamasında kurulacak sinter tesisinin yıllık kapasitesi yaklaşık 5,75 milyon mt, sinterleme alanı ise 496 metrekare olacak. 2028'in Mayıs ayında devreye alınması planlanan tesis için SMS, elektrik sistemleri ile Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon dahil tasarım, mühendislik ve ekipman tedarikinden sorumlu olacak.

Teknolojiyle yakıt tüketimi ve emisyonlar azaltılacak

Tesiste, atık gazları yeniden dolaşıma sokan ve atık ısıyı geri kazanan SMS'in Emisyon ve Enerji Optimizasyonlu Sinterleme (EOS) teknolojisi kullanılacak. Bu teknolojiyle katı yakıt tüketiminin, işletme maliyetlerinin ve sülfür oksit ile karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. Optimus Sinter dijital çözümü ise ek donanım yatırımı gerektirmeden üretimde istikrarı, yakıt tüketiminin optimizasyonunu ve süreçlerin gerçek zamanlı izlenmesini destekleyecek.