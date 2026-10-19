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NMDC pelet tesisine doğal gaz tedariki için GAIL India ile anlaştı

Pazartesi, 19 Ekim 2026 11:57:48 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı madencilik şirketi NMDC Limited tarafından 19 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin ülkenin orta kesimindeki Chhattisgarh eyaletinde bulunan demir cevheri peleti tesisine doğal gaz tedarik edilmesi için doğal gaz boru hattı işletmecisi ve tedarikçisi GAIL India Limited ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

NMDC Limited, pelet tesisinde yakıt olarak doğal gaz kullanılmasının emisyonları azaltacağını, verimliliği ve ürün kalitesini artıracağını ve uzun vadede maliyet açısından rekabet gücünü güçlendireceğini bildirdi.

Şirket ayrıca Odisha eyaletindeki Damanjodi'den Chhattisgarh'daki Nagarnar pelet tesisine uzanan 130 km uzunluğunda bir doğal gaz boru hattı döşeneceğini belirtti. Söz konusu hat, Odisha'daki Dhamra Limanı'ndan National Aluminium Company Limited'e (NALCO) doğal gaz sağlayan mevcut boru hattının uzantısı olacak.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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