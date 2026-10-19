NMDC pelet tesisine doğal gaz tedariki için GAIL India ile anlaştı

Hindistan'ın devlete bağlı madencilik şirketi NMDC Limited tarafından 19 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin ülkenin orta kesimindeki Chhattisgarh eyaletinde bulunan demir cevheri peleti tesisine doğal gaz tedarik edilmesi için doğal gaz boru hattı işletmecisi ve tedarikçisi GAIL India Limited ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

NMDC Limited, pelet tesisinde yakıt olarak doğal gaz kullanılmasının emisyonları azaltacağını, verimliliği ve ürün kalitesini artıracağını ve uzun vadede maliyet açısından rekabet gücünü güçlendireceğini bildirdi.

Şirket ayrıca Odisha eyaletindeki Damanjodi'den Chhattisgarh'daki Nagarnar pelet tesisine uzanan 130 km uzunluğunda bir doğal gaz boru hattı döşeneceğini belirtti. Söz konusu hat, Odisha'daki Dhamra Limanı'ndan National Aluminium Company Limited'e (NALCO) doğal gaz sağlayan mevcut boru hattının uzantısı olacak.