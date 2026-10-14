Hint SMEL çelik üretimine entegre etmek için kömür sahası ihalesi kazandı

Hint çelik üreticisi Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL) tarafından 14 Ekim Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin iştiraki Alom Solar Private Limited aracılığıyla ülkenin orta kesiminde yer alan Chhattisgarh eyaletindeki Phutumara kömür sahası için düzenlenen ihaleyi kazandığı belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre, yaklaşık 7,32 km² alana yayılan sahada tahmini 170 milyon mt kömür rezervi bulunuyor. Madencilik faaliyetlerinin ve kömür üretiminin Temmuz 2027'de başlamasının beklendiği bildirildi. Söz konusu yatırım, grubun kendi elektrik üretimi ve çelik üretim faaliyetleri için istikrarlı, uzun vadeli ve uygun maliyetli kömür tedariki sağlamayı amaçlayan geriye dönük entegrasyon stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Şirket ayrıca söz konusu rezervlere erişimin hammadde tedarik güvenliğini artırmasının, operasyonel açıdan kendi kendine yeterliliği güçlendirmesinin ve dışarıdan kömür tedarikine olan bağımlılığı azaltmasının beklendiğini ifade etti. SMEL'in ürün yelpazesinde pelet, inşaat demiri, profil ve ferroalyaj da yer alıyor