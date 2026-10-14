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Hint SMEL çelik üretimine entegre etmek için kömür sahası ihalesi kazandı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:18:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL) tarafından 14 Ekim Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin iştiraki Alom Solar Private Limited aracılığıyla ülkenin orta kesiminde yer alan Chhattisgarh eyaletindeki Phutumara kömür sahası için düzenlenen ihaleyi kazandığı belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre, yaklaşık 7,32 km² alana yayılan sahada tahmini 170 milyon mt kömür rezervi bulunuyor. Madencilik faaliyetlerinin ve kömür üretiminin Temmuz 2027'de başlamasının beklendiği bildirildi. Söz konusu yatırım, grubun kendi elektrik üretimi ve çelik üretim faaliyetleri için istikrarlı, uzun vadeli ve uygun maliyetli kömür tedariki sağlamayı amaçlayan geriye dönük entegrasyon stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Şirket ayrıca söz konusu rezervlere erişimin hammadde tedarik güvenliğini artırmasının, operasyonel açıdan kendi kendine yeterliliği güçlendirmesinin ve dışarıdan kömür tedarikine olan bağımlılığı azaltmasının beklendiğini ifade etti. SMEL'in ürün yelpazesinde pelet, inşaat demiri, profil ve ferroalyaj da yer alıyor

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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