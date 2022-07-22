﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

JSW Steel’in konsolide net kârı birinci çeyrekte %85,8 düştü

Cuma, 22 Temmuz 2022 14:23:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Limited tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-23 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) şirketin konsolide net kârı yıllık %85,8 düşüşle 8,39 milyar INR (105 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış gelirleri ise yıllık %31,8 artarak 380,68 milyar INR (4,5 milyar $) oldu.

Şirket yerel çelik sektörünün düşen küresel fiyatlardan etkilendiğini ve Mayıs ayında bazı çelik ürünlerin ihracatına uygulanan %15 oranındaki verginin ihracatta %26 düşüşe neden olarak sektörün durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Tedarik zinciri aksaklıkları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle büyük ekonomilerde görülen yüksek enflasyon küresel ekonomik görünümü etkiledi. Şirketin açıklamasına göre yüksek enflasyon ve dünya genelinde sıkılaşan politika faizleri piyasayı zorladı.

Şirket söz konusu çeyrekte yıllık %13 artışla 3,03 milyon mt yassı mamul, %4 artışla 870.000 mt uzun mamul ve %27 artışla 130.000 mt yarı mamul üretti. JSW Steel’in nihai mamul üretimi yıllık %12 artışla 4,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Haziran ayında hızlı bir artış kaydetti

08 Tem | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie 2022’de 1,4 milyon mt’luk ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor

30 Haz | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mayıs’ta aylık %32 arttı

20 Haz | Çelik Haberler

Rusya’nın çelik üretiminin bu yıl en az %15 azalması bekleniyor

15 Haz | Çelik Haberler

Hindistan yeni vergi politikasını duyurdu: Üreticilerin itirazına rağmen çelik ihracatına %15 vergi getirildi

23 May | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mart ayında rekor seviyeye ulaştı

07 Nis | Çelik Haberler

UK Steel ABD ile 232. Maddeye yönelik anlaşmanın ardından bazı ürünler için tahmini kota tonajlarını açıkladı

25 Mar | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde arttı

10 Mar | Çelik Haberler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali çelik ve hammadde ticaretinde değişikliklere yol açıyor

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %2,9 düştü

28 Şub | Çelik Haberler