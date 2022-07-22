JSW Steel’in konsolide net kârı birinci çeyrekte %85,8 düştü

Cuma, 22 Temmuz 2022 14:23:08 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Limited tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-23 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) şirketin konsolide net kârı yıllık %85,8 düşüşle 8,39 milyar INR (105 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış gelirleri ise yıllık %31,8 artarak 380,68 milyar INR (4,5 milyar $) oldu.

Şirket yerel çelik sektörünün düşen küresel fiyatlardan etkilendiğini ve Mayıs ayında bazı çelik ürünlerin ihracatına uygulanan %15 oranındaki verginin ihracatta %26 düşüşe neden olarak sektörün durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Tedarik zinciri aksaklıkları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle büyük ekonomilerde görülen yüksek enflasyon küresel ekonomik görünümü etkiledi. Şirketin açıklamasına göre yüksek enflasyon ve dünya genelinde sıkılaşan politika faizleri piyasayı zorladı.

Şirket söz konusu çeyrekte yıllık %13 artışla 3,03 milyon mt yassı mamul, %4 artışla 870.000 mt uzun mamul ve %27 artışla 130.000 mt yarı mamul üretti. JSW Steel’in nihai mamul üretimi yıllık %12 artışla 4,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.