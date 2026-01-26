 |  Giriş 
JSW Steel ile CSIR-CRRI çelik cürufu kullanılarak yol inşa etmek üzere iş birliği yaptı

Pazartesi, 26 Ocak 2026 16:28:10 (GMT+3)

Hindistan hükümetine bağlı Merkezi Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu – Merkezi Yol Araştırma Enstitüsü (CSIR-CRRI) ile JSW Steel Limited, çelik cürufu kullanılarak yol inşa edilmesi konusunda iş birliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladı. 

Açıklamaya göre stratejik iş birliği, çelik üretiminin bir yan ürünü olan çelik cürufunun, geleneksel yol yapım malzemelerine dayanıklı ve çevre dostu bir alternatif olarak kullanılmasını hedefliyor.

Ortaklık kapsamında, JSW Steel’in Salem tesisinde oluşan çelik cürufu bilimsel yöntemlerle işlenecek ve yol yapımında kullanılmak üzere değerlendirilecek.

İş birliği, “JSW Salem tesisinde Elektrik Optimizasyon Fırınları (EOF) ve Potada Arıtma Fırınları (LRF) üretimi çelik cürufunun çeşitli yol uygulamaları için teknik ve ekonomik olarak uygun şekilde değerlendirilmesine yönelik özelleştirilmiş cüruf işleme sürecinin geliştirilmesini” kapsayan bir araştırma projesi çerçevesinde yürütülüyor.

Proje kapsamında CSIR-CRRI, çelik cürufunun laboratuvar analizlerini gerçekleştirecek, özel işleme protokolleri geliştirecek, Salem yakınlarında örnek bir yol kesiti inşa edecek ve uzun vadeli performans takibi yapacak. Bu girişimin, doğal agrega kullanımını azaltması, endüstriyel atığı en aza indirmesi ve yol yapımının karbon ayak izini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor.


