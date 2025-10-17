JSW Steel’in net kârı 2025-2026 mali yılı ikinci çeyreğinde %307 arttı

Hindistan merkezli çelik üreticisi JSW Steel Limited, 2025-2026 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %307 artışla 16,46 milyar INR (187,13 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin söz konusu dönemde toplam geliri yıllık bazda %12 artışla 421,49 milyar INR (4,88 milyar $) olarak kaydedildi.

Açıklamaya göre şirketin yerel piyasa satışları yıllık bazda %14 artışla 6,33 milyon mt olurken, ihracatı %89 arttı ve toplam satışların %10’unu oluşturdu.

Şirket, aynı dönemde konsolide ham çelik üretiminin, mali yılın ilk çeyreğinde planlı bakım nedeniyle durdurulan Dolvi tesisinin yeniden tam kapasite devreye alınmasıyla %17 artarak 7,90 milyon mt seviyesine ulaştığını belirtti. Konsolide nihai mamul satışlarının ise %20 artışla 7,34 milyon mt olduğunu bildirdi.