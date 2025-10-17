 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel’in net kârı 2025-2026 mali yılı ikinci çeyreğinde %307 arttı

Cuma, 17 Ekim 2025 13:24:39 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli çelik üreticisi JSW Steel Limited, 2025-2026 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %307 artışla 16,46 milyar INR (187,13 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin söz konusu dönemde toplam geliri yıllık bazda %12 artışla 421,49 milyar INR (4,88 milyar $) olarak kaydedildi.

Açıklamaya göre şirketin yerel piyasa satışları yıllık bazda %14 artışla 6,33 milyon mt olurken, ihracatı %89 arttı ve toplam satışların %10’unu oluşturdu.

Şirket, aynı dönemde konsolide ham çelik üretiminin, mali yılın ilk çeyreğinde planlı bakım nedeniyle durdurulan Dolvi tesisinin yeniden tam kapasite devreye alınmasıyla %17 artarak 7,90 milyon mt seviyesine ulaştığını belirtti. Konsolide nihai mamul satışlarının ise %20 artışla 7,34 milyon mt olduğunu bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

JSW Steel Dolvi Works tesisinde ikinci RH birimini devreye aldı

11 Eyl | Çelik Haberler

Andhra Pradesh eyaletinden JSW Steel’in çelik projesine onay geldi

30 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel 2025-26 mali yılına yönelik sermaye harcamalarını %19 artırdı

22 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel: Hindistan’ın koruma vergisini artırması gerekiyor

21 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %158 arttı

18 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %14 yükseldi

09 Tem | Çelik Haberler

JSW Steel cevher zenginleştirme tesisi için Andhra Pradesh hükümeti ile anlaşma imzaladı

19 Haz | Çelik Haberler

JSW Steel, GreenEdge markası altındaki yeşil çeliğini piyasaya sürdü

28 May | Çelik Haberler

JSW Steel’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %14 arttı

23 May | Çelik Haberler

Hint üreticiler Mayıs teslimatlı yassı mamul baz fiyatlarını artırmaya başladı

09 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis