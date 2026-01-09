 |  Giriş 
JSW Steel, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde konsolide çelik üretimini %6 artırdı

Cuma, 09 Ocak 2026 12:04:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli JSW Steel Limited, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) konsolide çelik üretimini yıllık bazda %6 artışla 7,48 milyon mt seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Şirket, ülkenin güneyindeki Kalinganagar tesisinde yer alan 3 No’lu yüksek fırınının söz konusu çeyrek boyunca devre dışı kalmasına rağmen üretim artışını sürdürebildiğini belirtti. Fırının 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde yeniden faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

JSW Steel ayrıca, 3 No’lu yüksek fırın hariç tutulduğunda Hindistan’daki tesislerinde kapasite kullanım oranının %93 seviyesinde yer aldığını bildirdi.


