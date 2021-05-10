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JSW Limited ve JFE Steel, Hindistan’da taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 14:33:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli JSW Limited’in bir yetkilisinin açıklamasına göre, JSW Limited ve Japonya merkezli JFE Steel Corporation Limited, iş birliği yaparak Hindistan'da taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretimi için bir fizibilite raporu yapmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Yetkili bu anlaşmanın, iki şirket arasında stratejik ve teknik iş birliği çerçevesinde 2009 yılında imzalanan ortaklığın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Bu iş birliği sayesinde, JSW yerel pazarda taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretiminde lider konumunda yer alırken, JFE iç piyasasında bu ürünün üretimi için teknik yeterliliği garantilemiş oldu.


Etiketler: çelik üretimi  JFE Steel  Hint Yarımadası  JSW Steel  Hindistan  |  benzer haberler »


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