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JFE Steel Hint JSW Steel ile kurulacak ortak girişime ilişkin kararını yılsonuna kadar verecek

Pazartesi, 12 Eylül 2022 14:16:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Japon çelik üreticisi JFE Steel Limited Başkanı Koji Kakigi, transformatörlerde kullanılmak üzere inşa edilecek silisli sac tesisi için Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited ile kurulacak ortak girişime ilişkin kararın bu yılın sonuna kadar verileceğini belirtti.

Kakigi, JFE Steel’in enerji üretimini destekleyecek gelişmiş çelik ürünlerini satış çıkararak Hint çelik sektörüne girmede istekli olduğunu ifade etti.

Kakigi sözlerine, “JSW Steel ile birlikte taneleri yönlendirilmiş silisli sac talebi oluşturmak amacıyla kendi teknolojimizi kullanarak bu alanda faaliyet göstermeyi planlıyoruz,” şeklinde devam etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, JFE geçtiğimiz yıl ülkede elektrik talebinin büyük ölçüde artması karşısında %15 hissesinin bulunduğu JSW Steel ile silisli sac üretimine yönelik fizibilite çalışması yürüteceğini bildirmişti.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JFE Steel JSW Steel 

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