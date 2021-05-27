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JSW Limited üretiminin 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde azalmasını bekliyor

Perşembe, 27 Mayıs 2021 12:08:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli JSW Limited, üretiminin bu yılın Nisan-Haziran çeyreğinde pandemiden, sanayide oksijen kullanımına getirilen yasaktan ve ülke genelinde uygulanan karantina tedbirleri sonucu azalan çelik tüketiminden olumsuz etkileneceğini belirtti.

JSW’nin Genel Müdürü Seshagiri Rao, “Şirketin Mart ayında %96 olan kapasite kullanım oranı Nisan ayında %91’e düştü. Tıbbi oksijen talebinin aynı seviyede seyretmesiyle birlikte çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı Mayıs ayında aynı kalabilir. Bu yüzden, Nisan ayında %3-4 düşüş gösteren çelik üretimi Mayıs ayında da benzer şekilde etkilenecek,” dedi.

Rao sözlerine, “Nisan ayında çelik tüketimi, Mart ayında kaydedilen 9,1 milyon mt’a kıyasla 6,7 milyon mt’a geriledi. Yani tüketimin üzerinde yaklaşık 3 milyon mt’luk bir kayıp oldu,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  JSW Steel  |  benzer haberler »


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