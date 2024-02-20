Hint JSW Group Odisha’daki sanayi kompleksine 7,83 milyar $ yatırım yapacak

Salı, 20 Şubat 2024 10:45:26 (GMT+3) | Kalküta

Hint JSW Group, Odisha eyaletinde bir haddehane, elektrik santrali, liman tesisleri ve çimento tesisinden oluşan sanayi kompleksine 7,83 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Çelik tesisi yıllık 13,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Limandan yıllık 52 milyon mt’luk kargo sevkiyatı yapılabilirken çimento tesisinde 10 milyon mt çimento üretilebiliyor. Sanayi kompleksine yıllık 30 milyon mt taşıma kapasitesine sahip bir sulu demir cevheri taşıma hattı kurulacak.

Odisha Kalkınma Şirketi (IDCO), entegre imalat tesisinin kurulması için JSW’ye yaklaşık 2.000 hektarlık bir alan tahsis etti. Bu alan, 2005 yılında Güney Koreli çelik üreticisi POSCO tarafından 6,22 milyar $’lık bir yatırımla yıllık 12 milyon mt üretim kapasiteli bir çelik tesisi kurmak için ayrılmıştı. Ancak proje, yerel halkın itirazları sonucunda 2017 yılında rafa kaldırıldı.

Odisha eyaletinde iki demir cevheri madeni bulunan JSW Steel pelet tesisi projesine devam etmekte. Odisha madenlerinden çıkarılan demir cevheri şirketin Dolvi ve Vijayanagar’daki çelik tesislerinde kullanılıyor.