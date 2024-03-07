Hint JSW Steel SMS Group’tan yeni döküm ve haddeleme tesisi sipariş etti

Perşembe, 07 Mart 2024 14:55:56 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Maharashtra’daki Dolvi sahasında üretkenliği ve verimliliği artırmak amacıyla Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’tan CSP® Nexus tesisi sipariş etti.

Söz konusu yatırımla şirket, yassı mamul üretimini dönüştürmekle kalmayıp portföyünü ürün genişliği ve kalınlığı bakımından genişletecek. Ayrıca CSP® Nexus teknolojisi, JSW Steel’in karbonsuzlaşma çalışmalarına katkı sağlamanın yanında sıcak haddelenmiş nihai mamul üretkenliği ve boyutları açısından da yeni standartlar belirleyecek.

SMS Group, CSP® Nexus sayesinde gemi inşa, rüzgar kulesi ve API boru üretimine yönelik maksimum 2.600 milimetre genişliğindeki sıcak şerit ve levhanın ilk kez döküm ve haddeleme hatlarından oluşan tek bir tesiste üretilebileceğini söylüyor. Bununla birlikte 2-32 milimetre kalınlığındaki sıcak şeridin JSW Steel’e rekabetçi maliyetler sayesinde özellikle yeşil levha üretiminde yeni fırsatlar sunacağı da ifade ediliyor.