Hint JSW Steel yeşil çelik üretimi için bağlı kuruluş kurdu

Perşembe, 29 Şubat 2024 12:15:57 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, yeşil çelik üretimine yönelik JSW Green Steel Limited adında yeni bir bağlı kuruluş kurduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu bağlı kuruluşun JSW Steel Limited’in faaliyetleri doğrultusunda sıcak rulo sac üreteceği ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, geçtiğimiz yıl Avrupa’nın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na karşılık olarak 2030 yılına kadar yeşil çelik üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. Söz konusu tesisin kapasitesinin ilk etapta yıllık 2 milyon mt seviyesinde yer alacağı ve daha sonrasında yıllık 2 milyon mt daha artırılarak 2030 yılına kadar 4 milyon mt kapasiteye ulaşacağı belirtilmişti.

Hindistan’ın batısında kurulacak olan tesis hem iç hem de dış piyasalara düşük karbonlu yeşil çelik tedarik edecek.