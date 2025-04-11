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JSL Super Steel enerji ihtiyacının %40’ını temiz enerji ile karşılayacak

Cuma, 11 Nisan 2025 15:35:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited’in (JSL) bağlı kuruluşu JSL Super Steel Limited, 11 MWp güneş enerjisi temin etmek üzere Sunsure Energy ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Sunsure Energy’nin 49 MWp kapasiteli projesinden tedarik edeceği güneş enerjisi, JSL’nin geleneksel enerji tüketiminin yaklaşık %40’ının yerini alacak. Bu sayede üretici, karbon salımını yıllık 12 milyon kg düşürebilecek.

Daha yeşil ve sürdürülebilir geleceğe odaklanan JSL’nin son üç yılda karbon emisyonlarında 310.000 mt’dan fazla düşüş sağladı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Jindal 

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