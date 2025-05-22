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Odisha eyaletinin Dubna demir cevheri madeni üretime başladı

Perşembe, 22 Mayıs 2025 15:20:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümetine bağlı Odisha Mining Corporation Limited’ın (OMC) Dubna demir cevheri madeninde üretime başladığı duyuruldu.

Rezervleri 25,77 milyon mt seviyesinde yer alan Dubna madeninin yıllık yaklaşık 3 milyon mt demir cevheri üreteceği belirtildi.

Ayrıca aynı blokun rezervlerinde 2,6 milyon mt mangan cevheri bulunduğu ve üretimin yıllık 50.000 mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Bir hükümet yetkilisi, Odisha eyaleti hükümetinin daha yüksek katma değerli üretim yapılması için OMC’ye pelet tesisi inşası edilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.


Etiketler: Mangan Cevheri Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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