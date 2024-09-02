Hint SMIOL demir cevheri üretimi için çevre izni aldı

Hint Sandur Manganese & Iron Ores Limited (SMIOL), Ramghad mangan ve demir cevheri madenlerinde demir cevheri üretimine başlayabilmek amacıyla çevre, ormancılık ve iklim değişikliği bakanlığından çevre izni aldığını duyurdu.

Söz konusu izin sayesinde şirket, Ramghad madeninden yıllık 216.000 mt demir cevheri çıkarabilecek ve aynı madende mangan cevheri üretimi de yıllık 50.000 mt seviyesinde yer almaya devam edecek.

Bununla birlikte SMIOL, daha önceden stokladığı 327.000 mt demir cevherini önümüzdeki iki yıl içerisinde elleçleyebilecek.

Karnataka eyaleti merkezli Sandur Group’a ait olan şirket, Hosapete-Ballari bölgesinde düşük fosfor içerikli mangan cevheri ve Vyasankare tesisinde de silikomangan üretimi gerçekleştiriyor.