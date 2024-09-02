 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint SMIOL demir cevheri üretimi için çevre izni aldı

Pazartesi, 02 Eylül 2024 15:48:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Sandur Manganese & Iron Ores Limited (SMIOL), Ramghad mangan ve demir cevheri madenlerinde demir cevheri üretimine başlayabilmek amacıyla çevre, ormancılık ve iklim değişikliği bakanlığından çevre izni aldığını duyurdu.

Söz konusu izin sayesinde şirket, Ramghad madeninden yıllık 216.000 mt demir cevheri çıkarabilecek ve aynı madende mangan cevheri üretimi de yıllık 50.000 mt seviyesinde yer almaya devam edecek.

Bununla birlikte SMIOL, daha önceden stokladığı 327.000 mt demir cevherini önümüzdeki iki yıl içerisinde elleçleyebilecek.

Karnataka eyaleti merkezli Sandur Group’a ait olan şirket, Hosapete-Ballari bölgesinde düşük fosfor içerikli mangan cevheri ve Vyasankare tesisinde de silikomangan üretimi gerçekleştiriyor.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %10 arttı

02 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Mayıs döneminde %2, mangan cevheri üretimi de %17 arttı

01 Tem | Çelik Haberler

Hint SMIOL mangan ve demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

29 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaleti hükümeti 51 maden bloğu için ihale açtı

18 Tem | Çelik Haberler

Meksika’nın pelet üretimi Aralık ayında %4,4 arttı

22 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da madencilik faaliyetlerine yönelik yatırımlar artacak

10 Şub | Çelik Haberler

Hint KIOCL Limited Karnataka eyaleti hükümeti ile rödovans sözleşmesi imzaladı

03 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Ağustos döneminde %4,2 arttı, Ağustos ayında %3,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’ın maden üretimi Temmuz ayında %3,3 azaldı

22 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın maden üretimi Haziran ayında %7,5 arttı

22 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis