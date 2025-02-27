Odisha eyaleti hükümetinden 10 maden blokunun ihalesine onay

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, çoğunlukla demir cevheri ve mangan cevherinden oluşan 10 maden blokunun ihaleye açılmasına onay verdi.

İhalesi onaylanan demir cevheri bloklarının kira sözleşmelerinin süresi 2021 yılında dolan Koira, Roida-1, Putulipani ve Jalahuri madenleri olduğu öğrenildi. Bununla birlikte keşfedilmemiş Jhumka-Pathiriposhi West demir cevheri madeninin de ihaleye açılacağı ifade edildi.

Öte yandan demir cevheri ve mangan cevherinden oluşan Orahuri, Bhanjikususm ve Roida-D karışık bloklarına yönelik ihalelerin onaylandığı aktarıldı.

Ayrıca eyalet hükümetinin keşfedilmemiş Karlapat ve Nunapaimali boksit madenlerinin ihaleye açılmasına izin verdiği de bildirildi.