 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Odisha...

Odisha eyaleti hükümetinden 10 maden blokunun ihalesine onay

Perşembe, 27 Şubat 2025 15:31:19 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, çoğunlukla demir cevheri ve mangan cevherinden oluşan 10 maden blokunun ihaleye açılmasına onay verdi.

İhalesi onaylanan demir cevheri bloklarının kira sözleşmelerinin süresi 2021 yılında dolan Koira, Roida-1, Putulipani ve Jalahuri madenleri olduğu öğrenildi. Bununla birlikte keşfedilmemiş Jhumka-Pathiriposhi West demir cevheri madeninin de ihaleye açılacağı ifade edildi.

Öte yandan demir cevheri ve mangan cevherinden oluşan Orahuri, Bhanjikususm ve Roida-D karışık bloklarına yönelik ihalelerin onaylandığı aktarıldı.

Ayrıca eyalet hükümetinin keşfedilmemiş Karlapat ve Nunapaimali boksit madenlerinin ihaleye açılmasına izin verdiği de bildirildi.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Aralık döneminde %2,5 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Hint KIOCL’nin demir ve mangan cevheri projesine izin çıkmadı

05 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Ekim döneminde %4 yükseldi

29 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Temmuz döneminde %9 arttı

04 Eyl | Çelik Haberler

Hint SMIOL demir cevheri üretimi için çevre izni aldı

02 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %10 arttı

02 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Mayıs döneminde %2, mangan cevheri üretimi de %17 arttı

01 Tem | Çelik Haberler

Hint SMIOL mangan ve demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

29 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaleti hükümeti 51 maden bloğu için ihale açtı

18 Tem | Çelik Haberler

Meksika’nın pelet üretimi Aralık ayında %4,4 arttı

22 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis