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Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Temmuz döneminde %9 arttı

Çarşamba, 04 Eylül 2024 14:50:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre yerel demir cevheri üretimi 2024-25 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde yıllık %8,9 artışla 98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yerel mangan cevheri üretimi yıllık %18,2 artışla 1,3 milyon mt ve yerel kireç taşı üretimi de yıllık %0,7 artışla 150 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada, çelik ve çimento gibi son kullanıcı sektörlerde talebin güçlenmesi doğrultusunda mevcut mali yılda demir cevheri ile kireç taşı üretiminin arttığı vurgulandı.


Etiketler: Mangan Cevheri Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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