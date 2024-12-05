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Hint KIOCL’nin demir ve mangan cevheri projesine izin çıkmadı

Perşembe, 05 Aralık 2024 15:45:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Karnataka eyaleti hükümeti, devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited’in ormanlık arazide yer alan Haddinapade demir cevheri blokunda demir ve mangan cevheri arama çalışmalarının yanı sıra sondaj faaliyetleri yürütmeyi kapsayan projesine izin vermedi.

Son altı aylık süre zarfında üreticinin Haddinapade demir cevheri bloku olarak adlandırılan el değmemiş ormanlık arazide sondaj çalışmaları yapmak üzere üç ayrı başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Bu yılın Ocak ayında yapılan başvuruda, cevher arama çalışmaları için 81 sondaj deliği açılması amaçlanıyordu.

Ancak yapılan incelemelerin ardından arazinin el değmemiş olduğunun keşfedildiği dile getirildi. Biyoçeşitlilik, tıbbi bitkiler açısından zenginlik ve çeşitli yabani bitki ile hayvan türlerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle arazide planlanan projenin reddedildiği bildirildi.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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