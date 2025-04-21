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MOIL Limited demir cevheri madenciliğine başlamayı planlıyor

Pazartesi, 21 Nisan 2025 14:34:07 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı mangan cevheri madencisi MOIL Limited, demir cevheri madenciliğine adım atmayı planlıyor.

MOIL Limited Başkanı ve İdari Yöneticisi Ajit Kumar Saxena, “Tarafımıza demir cevheri bloku tahsis edilmesi amacıyla Maharashtra eyaleti hükümetiyle iletişime geçtik. Hükümet, bloku doğrudan veya ihale yoluyla şirketimize tahsis edebilir,” dedi.

Ayrıca Saxena, Maharashtra’daki Gadchiroli demir cevheri blokunun talep edileceğini de paylaştı.

MOIL Limited, Maharashtra ve Madhya Pradesh eyaletlerinde 7 adet mangan cevheri madeni işletiyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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