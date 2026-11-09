 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam...

Vietnam üç ülkeden soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatına antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 09 Kasım 2026 14:05:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerel üreticilerin şikayetleri üzerine Çin, Endonezya ve Tayvan menşeli bazı soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlattı.

Bakanlığın kararı Vietnam'ın yerli sanayisini temsil eden Posco VST Co., Ltd. ve Tan Viet Metal Science and Technology Co., Ltd. tarafından sunulan başvuruların değerlendirilmesinin ardından alındı. Bakanlık, başvuruların ülkenin ticaret politikası önlemlerine ilişkin mevzuatındaki şartları karşıladığını belirledi. Söz konusu ürünler 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 ve 7220.90.90 kodları altında yer alıyor.

Başvuru sahipleri %76,6'ya varan damping marjları iddia ediyor

Damping tespitine yönelik soruşturma dönemi 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsarken, zarar değerlendirmesi 1 Ekim 2022-30 Eylül 2026 dönemi için yapılacak. Başvuru sahipleri Çin menşeli ürünler için %76,6, Endonezya menşeli ürünler için %75,5 ve Tayvan menşeli ürünler için %51 damping marjı iddia etti.

Ön bulgulara bağlı olarak geçici önlemler uygulanabilir

Bakanlık damping iddialarını, yerli üreticilerin uğradığı zararı ve bu ikisi arasındaki nedensellik bağını değerlendirmek amacıyla örnekleme ve soruşturma formları aracılığıyla bilgi toplayacak. Yabancı üretici, ihracatçı veya ürün çeşidi sayısının fazla olması halinde örnekleme yöntemine başvurulabilecek.

Ön bulgulara bağlı olarak geçici antidamping önlemleri uygulanabilecek. Bakanlık, nihai kararını açıklamadan önce sunulan bilgileri doğrulayacak ve kamuya açık istişareler düzenleyecek.

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan, Vietnam çıkışlı paslanmaz soğuk rulo sac ithalatına antidamping soruşturması başlattı

18 Ağu | Çelik Haberler

Vietnam dört ülkeden ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünler için dönem sonu incelemesi başlattı

01 Kas | Çelik Haberler

Vietnam bazı yassı çelik ürünlere uygulanan antidamping vergilerine yönelik inceleme başlattı

25 Ağu | Çelik Haberler

ABD paslanmaz çelik sac ve şerit ürünlerine yönelik hile soruşturması başlattı

13 May | Çelik Haberler

Vietnam paslanmaz soğuk haddelenmiş çelikteki antidamping vergisini uzattı

28 Eki | Çelik Haberler

Vietnam ithal soğuk paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

11 Tem | Çelik Haberler

Vietnam ithal soğuk paslanmaz çeliğe uygulanan vergiye yönelik ikinci kez inceleme başlattı

29 May | Çelik Haberler

Vietnam soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uygulayacak

08 Eyl | Çelik Haberler

Vietnam soğuk paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uygulayacak

27 Ara | Çelik Haberler

Vietnam soğuk paslanmaz çelik ithalatına antidamping vergisi soruşturması başlattı

08 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis