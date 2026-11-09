Vietnam üç ülkeden soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatına antidamping soruşturması başlattı

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerel üreticilerin şikayetleri üzerine Çin, Endonezya ve Tayvan menşeli bazı soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlattı.

Bakanlığın kararı Vietnam'ın yerli sanayisini temsil eden Posco VST Co., Ltd. ve Tan Viet Metal Science and Technology Co., Ltd. tarafından sunulan başvuruların değerlendirilmesinin ardından alındı. Bakanlık, başvuruların ülkenin ticaret politikası önlemlerine ilişkin mevzuatındaki şartları karşıladığını belirledi. Söz konusu ürünler 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 ve 7220.90.90 kodları altında yer alıyor.

Başvuru sahipleri %76,6'ya varan damping marjları iddia ediyor

Damping tespitine yönelik soruşturma dönemi 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsarken, zarar değerlendirmesi 1 Ekim 2022-30 Eylül 2026 dönemi için yapılacak. Başvuru sahipleri Çin menşeli ürünler için %76,6, Endonezya menşeli ürünler için %75,5 ve Tayvan menşeli ürünler için %51 damping marjı iddia etti.

Ön bulgulara bağlı olarak geçici önlemler uygulanabilir

Bakanlık damping iddialarını, yerli üreticilerin uğradığı zararı ve bu ikisi arasındaki nedensellik bağını değerlendirmek amacıyla örnekleme ve soruşturma formları aracılığıyla bilgi toplayacak. Yabancı üretici, ihracatçı veya ürün çeşidi sayısının fazla olması halinde örnekleme yöntemine başvurulabilecek.

Ön bulgulara bağlı olarak geçici antidamping önlemleri uygulanabilecek. Bakanlık, nihai kararını açıklamadan önce sunulan bilgileri doğrulayacak ve kamuya açık istişareler düzenleyecek.