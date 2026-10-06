Tayvanlı Froch Fas'taki paslanmaz çelik boru tesisini 2027'nin ilk çeyreğinde devreye almayı hedefliyor

Fas basınında yer alan haberlere göre Tayvan merkezli paslanmaz çelik boru üreticisi Froch Enterprise, Avrupa pazarına yönelik tedarik kapasitesini güçlendirmek amacıyla yurt dışındaki üretim faaliyetlerini genişletirken, Fas'taki yeni tesisinde ticari üretime 2027'nin ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyor.

Yıl sonundaki deneme üretimi öncesinde ekipman kurulumu ilerliyor

Projenin başlangıç takviminde yapılan değişikliklerin ardından ekipman kurulumu devam ederken, pazarlama faaliyetlerine 2026'nın dördüncü çeyreğinde, deneme üretimine ise yıl sonundan önce başlanması planlanıyor. Ticari üretime geçişin 2027'nin başında gerçekleşmesi bekleniyor.

2023 yılında kararlaştırılan ve açıklanan bütçesi 30 milyon $ olan yatırım Froch'un üretim merkezlerini çeşitlendirme ve Avrupa'daki müşterilerine daha yakın bir konumda üretim kapasitesi oluşturma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Başlangıçtaki aylık üretim kapasitesi 2.000 mt olacak

Tesisin başlangıçta aylık yaklaşık 2.000 mt paslanmaz çelik boru üretim kapasitesine sahip olması beklenirken, yıllık planlanan kapasitesinin 30.000 mt olduğu bildirildi. Froch, üretimin istikrarlı bir seviyeye ulaşmasının ardından tesisin kârlılığa olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

Yaklaşık 90.000 metrekarelik bir alanda kurulan tesiste ağırlıklı olarak sanayi ve inşaat sektörlerinde kullanılan borular üretilecek ve üretimin büyük bölümü Avrupa'ya ihraç edilecek. Fas'taki tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Froch'un toplam gelirlerinin yaklaşık %15–20'sini oluşturabileceği belirtildi.

Fas'taki üretim merkezi Avrupa'ya tedariki güçlendirecek

Yeni tesisle teslimat sürelerinin kısaltılması ve hâlihazırda Froch'un Asya'daki tesislerinden tedarik sağlayan müşterilere coğrafi yakınlığın artırılması amaçlanıyor. Fas basınında yatırımın aynı zamanda şirketin Avrupa'daki çelik ithalat kotalarının daraltılmasından kaynaklanan rekabet baskılarına yanıt verme ve bölgesel tedarik seçeneklerini genişletme çabalarını yansıttığı aktarıldı. Bu doğrultuda Fas'taki tesisin Froch'un uluslararası üretim ağının önemli bir parçası haline gelerek şirketin Avrupa'daki sanayi ve inşaat pazarlarına erişimini desteklemesi bekleniyor.