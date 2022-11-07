JFE Steel’in net kârı ilk yarıda azaldı

Pazartesi, 07 Kasım 2022 14:45:05 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 30 Eylül tarihinde sona eren 2022-2023 mali yılının ilk yarısına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda JFE Holdings bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 140,7 milyar JPY net kâra kıyasla 123,2 milyar JPY (840,7 milyon $) net kâr elde ettiğini bildirdi. Şirketin net satışları ise yıllık %32 artışla 2,56 trilyon JPY (17,47 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 13,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatları yıllık %0,3 artışla 10,86 milyon mt oldu.

Şirket söz konusu mali yılın tamamında 5,26 trilyon JPY satış geliri elde etmeyi bekliyor. JFE Steel’in ham çelik üretiminin 2022-2023 mali yılının tamamında yaklaşık 26 milyon mt seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla yaklaşık 25 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Şirket ayrıca net kâr beklentisini geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 140 milyar JPY seviyesine kıyasla 155 milyar JPY seviyesine yükseltti.

JFE Steel tarafından yapılan açıklamada, çelik talebinin iyileşmeye devam ettiği ancak otomotiv üretimi ve dış çelik piyasalarındaki toparlanmanın son açıklamadan bu yana yavaşladığı belirtildi. Şirket ayrıca optimal üretime devam etmeyi hedeflediğini ve ham çelik üretiminin düşmesini beklendiğini de bildirdi.