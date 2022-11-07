﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

JFE Steel’in net kârı ilk yarıda azaldı

Pazartesi, 07 Kasım 2022 14:45:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 30 Eylül tarihinde sona eren 2022-2023 mali yılının ilk yarısına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda JFE Holdings bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 140,7 milyar JPY net kâra kıyasla 123,2 milyar JPY (840,7 milyon $) net kâr elde ettiğini bildirdi. Şirketin net satışları ise yıllık %32 artışla 2,56 trilyon JPY (17,47 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 13,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatları yıllık %0,3 artışla 10,86 milyon mt oldu.

Şirket söz konusu mali yılın tamamında 5,26 trilyon JPY satış geliri elde etmeyi bekliyor. JFE Steel’in ham çelik üretiminin 2022-2023 mali yılının tamamında yaklaşık 26 milyon mt seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla yaklaşık 25 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Şirket ayrıca net kâr beklentisini geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 140 milyar JPY seviyesine kıyasla 155 milyar JPY seviyesine yükseltti.

JFE Steel tarafından yapılan açıklamada, çelik talebinin iyileşmeye devam ettiği ancak otomotiv üretimi ve dış çelik piyasalarındaki toparlanmanın son açıklamadan bu yana yavaşladığı belirtildi. Şirket ayrıca optimal üretime devam etmeyi hedeflediğini ve ham çelik üretiminin düşmesini beklendiğini de bildirdi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Mali Sonuçlar JFE Steel 

Benzer Haber ve Analizler

JFE Steel’in net kârı artan çelik fiyatları sayesinde birinci çeyrekte yükseldi

03 Ağu | Çelik Haberler

JFE Steel 2021-22 mali yılının tamamında net kâr elde etti

10 May | Çelik Haberler

JFE Steel Nisan-Aralık döneminde net kâr elde etti, yılın tamamı için kâr tahminini yükseltti

10 Şub | Çelik Haberler

JFE Steel güçlü çelik talebi ve fiyatları sayesinde ilk yarıda net kâr elde etti

08 Kas | Çelik Haberler

JFE Steel yılın tamamı için zarar tahminini daha da düşürdü

12 Şub | Çelik Haberler

JFE yılın tamamında 100 milyar JPY net zarar bekliyor

13 Ağu | Çelik Haberler

JFE Holdings 2015-16 mali yılı için net karında düşüş açıkladı

26 Nis | Çelik Haberler

JFE Steel’in karı mali yılın ilk çeyreğinde azalan satışlarına rağmen yükseldi

26 Tem | Çelik Haberler

Japon JFE 2011-12 mali yılında net zarar açıkladı

20 Nis | Çelik Haberler

JFE Holding 2011 yılının nisan-aralık döneminde 480 milyon $ net zarar ilan etti

31 Oca | Çelik Haberler