 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JFE...

JFE Steel'in bağlı kuruluşu Maruhachi Steel Pipe'ı bünyesine kattı

Perşembe, 20 Mart 2025 12:18:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation'ın bağlı kuruluşu, çelik boru üreticisi ve distribütörü JFE Shoji Steel Pipe & Tube Co., Ltd, Urayasu ve Sendai merkezli Maruhachi Steel Pipe Co., Ltd'nin %100 hissesini satın aldığını duyurdu. Ülkedeki en büyük depolama hacmine sahip boru üreticilerinden biri olan Maruhachi Steel Pipe, orta ve büyük çaplı çelik boruların üretimi ve satışını gerçekleştiriyor.

Açıklamaya göre, bu satın almayla JFE Shoji Steel Pipe & Tube, aynı alanda hizmet veren diğer bağlı kuruluşu Hoshi Kinzoku Co., Ltd. ile de birlikte inşaat sektörüne olan satışlarını artırmak amacıyla işleme, depolama ve satış faaliyetlerini genişletecek. Böylelikle şirket, ülkede süresi dolmuş altyapıları yenilemeyi ve doğal afetlerin önlemesi ile etkilerinin hafifletilmesi amacıyla yürütülen projelerden doğan ihtiyaç ile veri merkezi inşaasına yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor. 


Etiketler: Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sınırlı aralıkta dalgalandı

19 Mar | Boru

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ocak’ta aylık %119,6 artış kaydetti

19 Mar | Çelik Haberler

ABD Borusan’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

18 Mar | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

18 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ve ihracat kutu profil fiyatları artışını sürdürüyor

14 Mar | Boru

Severstal petrol ve doğal gaz sektörü için yeni tip geniş çaplı boru üretimine başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Kanada Japonya’dan kaynaklı geniş hat borusu ithalatını incelemeye aldı

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları gevşemeye devam etti

13 Mar | Boru

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

12 Mar | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis