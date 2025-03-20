JFE Steel'in bağlı kuruluşu Maruhachi Steel Pipe'ı bünyesine kattı

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation'ın bağlı kuruluşu, çelik boru üreticisi ve distribütörü JFE Shoji Steel Pipe & Tube Co., Ltd, Urayasu ve Sendai merkezli Maruhachi Steel Pipe Co., Ltd'nin %100 hissesini satın aldığını duyurdu. Ülkedeki en büyük depolama hacmine sahip boru üreticilerinden biri olan Maruhachi Steel Pipe, orta ve büyük çaplı çelik boruların üretimi ve satışını gerçekleştiriyor.

Açıklamaya göre, bu satın almayla JFE Shoji Steel Pipe & Tube, aynı alanda hizmet veren diğer bağlı kuruluşu Hoshi Kinzoku Co., Ltd. ile de birlikte inşaat sektörüne olan satışlarını artırmak amacıyla işleme, depolama ve satış faaliyetlerini genişletecek. Böylelikle şirket, ülkede süresi dolmuş altyapıları yenilemeyi ve doğal afetlerin önlemesi ile etkilerinin hafifletilmesi amacıyla yürütülen projelerden doğan ihtiyaç ile veri merkezi inşaasına yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.