Vietnam Çin'den ithal H-profile yönelik antidamping vergisini düşürdü

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, mevcut ticaret önlemine yönelik üçüncü incelemenin tamamlanmasının ardından Çin'den ithal bazı H-profillere uygulanan antidamping vergisini indirdi.
Jinxi Group şirketleri tarafından üretilen ve ihraç edilen belirli H-profillere yönelik antidamping vergisi mevcut %13,38'den %6,78 oranına geriledi.
İnceleme, Jinxi Group'un 2025 yılı Ekim ayında sunduğu başvurunun ardından 21 Kasım 2025 tarihinde başlatılmıştı.
Revize edilen vergi oranı Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd. ile aşağıdaki ilişkili ticaret şirketleri için geçerli olacak:
- Hebei Jinxi International Trade Co., Ltd.
- Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.
- Tianjin New Asia Prosperity Proprietary Limited
- China Oriental Singapore Pte Ltd.
- Qianxi Kaijia Trade Company Limited
Revize edilen önlem 4 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 5 Eylül 2027'ye kadar geçerli olacak. Diğer Çinli tedarikçilere ise mevcut antidamping vergileri uygulanmaya devam edecek.