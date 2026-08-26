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Vietnam Çin'den ithal H-profile yönelik antidamping vergisini düşürdü

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 14:17:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, mevcut ticaret önlemine yönelik üçüncü incelemenin tamamlanmasının ardından Çin'den ithal bazı H-profillere uygulanan antidamping vergisini indirdi.

Jinxi Group şirketleri tarafından üretilen ve ihraç edilen belirli H-profillere yönelik antidamping vergisi mevcut %13,38'den %6,78 oranına geriledi.

İnceleme, Jinxi Group'un 2025 yılı Ekim ayında sunduğu başvurunun ardından 21 Kasım 2025 tarihinde başlatılmıştı.

Revize edilen vergi oranı Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd. ile aşağıdaki ilişkili ticaret şirketleri için geçerli olacak:

  • Hebei Jinxi International Trade Co., Ltd.
  • Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.
  • Tianjin New Asia Prosperity Proprietary Limited
  • China Oriental Singapore Pte Ltd.
  • Qianxi Kaijia Trade Company Limited

Revize edilen önlem 4 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 5 Eylül 2027'ye kadar geçerli olacak. Diğer Çinli tedarikçilere ise mevcut antidamping vergileri uygulanmaya devam edecek.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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