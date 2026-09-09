Kardemir ağır profil ürün gamını S355JR ve S355J2 kaliteleriyle genişletti

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), yüksek dayanım gerektiren yapısal uygulamalara yönelik ürün gamını yeni çelik kaliteleriyle genişlettiğini açıkladı. Şirket, S355JR ve S355J2 kalite yapısal çeliklerde belirli kesitlerde sürdürülebilir üretim kabiliyetine ulaştığını bildirdi.

Yüksek mukavemet ve taşıma kapasitesi gerektiren yapısal uygulamalara yönelik geliştirilen yeni ürünler, özellikle geniş açıklıklı çelik konstrüksiyon projelerinde kullanım imkânı sunuyor. Kardemir, S355JR ve S355J2 kalite ürünlerin uçak hangarları gibi yüksek taşıma kapasitesi ve yapısal dayanım gerektiren projelerde kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Şirket, söz konusu ağır profilleri yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine sunarak yüksek nitelikli yapısal çelik ihtiyacının yerli üretimle karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hedef ağır profilde daha fazla projede yer almak

Kardemir, müşterilerinin ihtiyaçları ve sektörün değişen beklentileri doğrultusunda ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yeni kalite ve ürünlerle ağır profil alanındaki yetkinliğini geliştirmeyi planlayan şirket, daha fazla projede yer almayı ve yerli üretim gücünü daha geniş pazarlara taşımayı hedefliyor.

Kardemir, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ise üretim gücünün yeni ürünlerle desteklenmesi, müşterilere daha fazla çözüm sunulması ve Kardemir çeliğinin daha fazla projede kullanılması olarak açıkladı.