Japonya’ya verilen gemi siparişleri Temmuz ayında azaldı

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %45,7 düşüşle toplam ağırlığı 1,16 milyon gros tona ulaşan ve 8 adedi yük gemisi, 9 adedi konteyner gemisi, 1 adedi ise genel yük gemisi olan 19 gemi siparişi aldı. Haziran ayında yeni gemi siparişleri 54 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Japonya toplam ağırlığı 8,54 milyon gros tona ulaşan 190 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %38,9 artmış oldu.

Öte yandan Haziran ayında 771.468 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 714.801 gros ton ağırlığında 23 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %11,5 düşüşle 4,97 milyon gros ton ağırlığına sahip 125 gemi ihraç etti.