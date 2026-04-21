Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Mart ayında artış kaydetti

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %458,9 artışla toplam ağırlığı 1,55 milyon gros tona ulaşan ve 1’i konteyner gemisi, 21’i kargo gemisi ve 5’i tanker olan 27 gemi siparişi aldı. Şubat ayında yeni gemi siparişleri 8 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Japonya toplam ağırlığı 2,27 milyon gros tona ulaşan 44 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,2 artmış oldu.

Öte yandan Şubat ayında 640.678 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 1,18 milyon gros ton ağırlığında 24 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %8,5 artışla 2,74 milyon gros ton ağırlığına sahip 60 gemi ihraç etti.