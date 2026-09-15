Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Ağustos ayında %63,6 düşüş kaydetti

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından açıklanan verilere göre Japonya bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla tonaj olarak %63,6 düşüşle tamamı dökme yük gemisi olmak üzere toplam 317.900 gros ton ağırlığında sekiz adet yeni gemi siparişi aldı. Temmuz ayında siparişler toplam 873.780 gros ton ağırlığında 22 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Japon gemi üreticileri toplam 6,19 milyon gros ton ağırlığında 141 adet yeni gemi ihracat siparişi aldı. Böylelikle siparişlerin tonajı yıllık %7,1 arttı.

Öte yandan Japonya Temmuz ayında toplam 1,10 milyon gros ton ağırlığında 24 gemi ihraç ederken, Ağustos ayında toplam 266.847 gros ton ağırlığında altı gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %3,8 artışla toplam 6,09 milyon gros ton ağırlığında 134 gemi ihraç etti.