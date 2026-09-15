 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya'ya...

Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Ağustos ayında %63,6 düşüş kaydetti

Salı, 15 Eylül 2026 12:41:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından açıklanan verilere göre Japonya bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla tonaj olarak %63,6 düşüşle tamamı dökme yük gemisi olmak üzere toplam 317.900 gros ton ağırlığında sekiz adet yeni gemi siparişi aldı. Temmuz ayında siparişler toplam 873.780 gros ton ağırlığında 22 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Japon gemi üreticileri toplam 6,19 milyon gros ton ağırlığında 141 adet yeni gemi ihracat siparişi aldı. Böylelikle siparişlerin tonajı yıllık %7,1 arttı.

Öte yandan Japonya Temmuz ayında toplam 1,10 milyon gros ton ağırlığında 24 gemi ihraç ederken, Ağustos ayında toplam 266.847 gros ton ağırlığında altı gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %3,8 artışla toplam 6,09 milyon gros ton ağırlığında 134 gemi ihraç etti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Temmuz ayında %38,1 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Haziran ayında %113,3 yükseldi

14 Tem | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Mayıs ayında %0,4 azaldı

18 Haz | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Nisan ayında %57,2 geriledi

18 May | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Mart ayında artış kaydetti

21 Nis | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026’nın Şubat ayında %36,7 azaldı

12 Mar | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026’nın Ocak ayında aylık %69,8 azaldı

12 Şub | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’te %16,5 geriledi

27 Oca | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Kasım ayında %55,8 yükseldi

11 Ara | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Ekim ayında %42,8 düşüş kaydetti

18 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis