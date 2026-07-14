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Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Haziran ayında %113,3 yükseldi

Salı, 14 Temmuz 2026 13:57:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %113,3 artışla toplam ağırlığı 1,41 milyon gros tona ulaşan 2 adet kargo gemisi ve 34 adet yük gemisi siparişi aldı. Mayıs ayında yeni gemi siparişleri 15 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk yarısında Japonya toplam ağırlığı 5,01 milyon gros tona ulaşan 111 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 düşmüş oldu.

Öte yandan Mayıs ayında 614.143 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 578.559 gros ton ağırlığında 10 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %2,3 artışla 4,72 milyon gros ton ağırlığına sahip 104 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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