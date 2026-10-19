 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya'ya...

Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Eylül ayında %44,2 arttı

Pazartesi, 19 Ekim 2026 13:45:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından açıklanan verilere göre Japonya bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla tonaj olarak %44,2 artışla 16 dökme yük gemisi ve bir tanker olmak üzere toplam 510.950 gros ton ağırlığında 17 adet yeni gemi siparişi aldı. Ağustos ayında siparişler toplam 354.400 gros ton ağırlığında dokuz adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Japon gemi üreticileri toplam 6,75 milyon gros ton ağırlığında 159 adet yeni gemi ihracat siparişi aldı. Böylelikle siparişlerin tonajı yıllık %4,1 arttı.

Öte yandan Japonya, Ağustos ayında toplam 266.847 gros ton ağırlığında altı gemi ihraç etmişken Eylül ayında toplam 741.877 gros ton ağırlığında 18 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %2,6 artışla toplam 6,84 milyon gros ton ağırlığında 152 gemi ihraç etti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Ağustos ayında %63,6 düşüş kaydetti

15 Eyl | Çelik Haberler

Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Temmuz ayında %38,1 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Haziran ayında %113,3 yükseldi

14 Tem | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Mayıs ayında %0,4 azaldı

18 Haz | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Nisan ayında %57,2 geriledi

18 May | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Mart ayında artış kaydetti

21 Nis | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026’nın Şubat ayında %36,7 azaldı

12 Mar | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026’nın Ocak ayında aylık %69,8 azaldı

12 Şub | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’te %16,5 geriledi

27 Oca | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Kasım ayında %55,8 yükseldi

11 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis