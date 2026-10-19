Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Eylül ayında %44,2 arttı

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından açıklanan verilere göre Japonya bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla tonaj olarak %44,2 artışla 16 dökme yük gemisi ve bir tanker olmak üzere toplam 510.950 gros ton ağırlığında 17 adet yeni gemi siparişi aldı. Ağustos ayında siparişler toplam 354.400 gros ton ağırlığında dokuz adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Japon gemi üreticileri toplam 6,75 milyon gros ton ağırlığında 159 adet yeni gemi ihracat siparişi aldı. Böylelikle siparişlerin tonajı yıllık %4,1 arttı.

Öte yandan Japonya, Ağustos ayında toplam 266.847 gros ton ağırlığında altı gemi ihraç etmişken Eylül ayında toplam 741.877 gros ton ağırlığında 18 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %2,6 artışla toplam 6,84 milyon gros ton ağırlığında 152 gemi ihraç etti.