Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026’nın Şubat ayında %36,7 azaldı

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya 2026 yılının Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %36,7 düşüşle toplam ağırlığı 277.670 gros tona ulaşan ve 5’i yük gemisi, 3’ü tanker olan 8 gemi siparişi aldı. Ocak ayında yeni gemi siparişleri 9 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Japonya toplam ağırlığı 716.270 gros tona ulaşan 17 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %13,8 düşmüş oldu.

Öte yandan Ocak ayında 923.217 gros ton ağırlığında 22 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Şubat ayında toplam 640.678 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %0,1 artışla 1,56 milyon gros ton ağırlığına sahip 36 gemi ihraç etti.