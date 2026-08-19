Japonya'ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Temmuz ayında %38,1 düştü

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla tonaj olarak %38,1 düşüşle toplam 873.780 gros ton ağırlığında 22 adet yeni gemi siparişi aldı. Siparişler iki adet genel kargo gemisi, 16 adet dökme yük gemisi ve dört adet tanker içerdi. Haziran ayında siparişler toplam 1,41 milyon gros ton ağırlığında 36 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Japonya toplam 5,88 milyon gros ton ağırlığında 133 adet yeni gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı siparişlerin tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %8,5 arttı.

Öte yandan Haziran ayında toplam 578.559 gros ton ağırlığında 10 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Temmuz ayında toplam 1,10 milyon gros ton ağırlığında 24 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %12,1 artışla toplam 5,83 milyon gros ton ağırlığında 128 gemi ihraç etti.