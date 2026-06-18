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Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2026 yılının Mayıs ayında %0,4 azaldı

Perşembe, 18 Haziran 2026 11:32:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 düşüşle toplam ağırlığı 661.900 gros tona ulaşan 2 adet kargo gemisi ve 13 adet yük gemisi siparişi aldı. Nisan ayında yeni gemi siparişleri 16 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Japonya toplam ağırlığı 3,59 milyon gros tona ulaşan 75 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşmüş oldu.

Öte yandan Nisan ayında 792.125 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 614.143 gros ton ağırlığında 17 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %18,6 artışla 5,15 milyon gros ton ağırlığına sahip 94 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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