Japonya’ya verilen gemi siparişleri Temmuz ayında azaldı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 11:06:09 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %40,9 düşüşle toplam ağırlığı 943.700 gros tona ulaşan ve 15 adedi yük gemisi, üç adedi genel kargo gemisi ve bir adedi tanker olan 19 gemi siparişi aldı. Haziran ayında yeni gemi siparişleri 38 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk yedi ayında Japonya toplam ağırlığı 8,41 milyon gros tona ulaşan 183 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,4 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Haziran ayında 580.017 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 1,21 milyon gros ton ağırlığında 16 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %12,2 düşüşle 5,34 milyon gros ton ağırlığa sahip 106 gemi ihraç etti.