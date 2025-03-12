Japonya’ya verilen gemi siparişleri Şubat’ta aylık %44,5 düşüş kaydetti

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %36 düşüşle toplam ağırlığı 324.000 gros tona ulaşan ve hepsi yük gemisi olan 6 gemi siparişi aldı. Ocak ayında yeni gemi siparişleri 9 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Japonya toplam ağırlığı 830.640 gros tona ulaşan 15 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %43,4 düşmüş oldu.

Öte yandan Ocak ayında 960.089 gros ton ağırlığında 20 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 602.505 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %32,1 artışla 1,56 milyon gros ton ağırlığına sahip 34 gemi ihraç etti.